Sonnailles Eglise Saint-Aquilin, 13 décembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Tous les soirs entre la Sainte Lucie et Noël, petits et grands, habitants du village ou curieux, sont invités à expérimenter une activité rare et amusante : la sonnerie des cloches à l’ancienne.

20h-20h15, église.

2023-12-13 fin : 2023-12-24 20:15:00. .

Eglise

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every evening between Saint Lucy?s Day and Christmas, young and old, village residents and the curious, are invited to experience a rare and fun activity: old-fashioned bell-ringing.

8-8.15pm, church

Todas las noches entre Santa Lucía y Navidad, jóvenes y mayores, vecinos del pueblo y curiosos, están invitados a vivir una actividad rara y divertida: el toque de campanas a la antigua usanza.

de 20:00 a 20:15 en la iglesia

Jeden Abend zwischen St. Lucia und Weihnachten sind Groß und Klein, Dorfbewohner und Neugierige eingeladen, eine seltene und unterhaltsame Aktivität zu erleben: das Läuten der Glocken auf traditionelle Weise.

20.00-20.15 Uhr, Kirche

