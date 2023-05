Randonnée Eglise, 7 juin 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Atelier du mercredi : randonnée.

RDV 9h30 devant l’église.

Prix libre / Gratuit pour les adhérents

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . .

Eglise Le Bourg

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday workshop: hiking.

RDV 9h30 in front of the church.

Free price / Free for members

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Taller del miércoles: senderismo.

Punto de encuentro a las 9.30 h delante de la iglesia.

Precio libre / Gratuito para los socios

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Mittwochsworkshop: Wandern.

RDV 9:30 Uhr vor der Kirche.

Freier Preis / Kostenlos für Mitglieder

Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

Mise à jour le 2023-05-23 par Vallée de l’Isle