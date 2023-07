L’église Saint-Apollinaire, patrimoine vivant de la foi Église Saint-Apollinaire Salins, 17 septembre 2023, Salins.

Église Saint-Apollinaire de Salins (77)

Une église de campagne, signe « vivant » de la foi d’hier et d’aujourd’hui !

Bienvenue à Salins, village du sud de la Brie. Son église, avec son histoire, ses gisants, ses pierres tombales, ses vitraux, ses tableaux, ses statues de saints, sa bannière et son placard à bannière, etc… vous fera revivre l’histoire de la foi des femmes et des hommes de tous les temps qui ont vécu dans notre village. Nous vous présenterons une exposition sur les lieux de prières au fil du temps : « De la Tente de la rencontre à l’église de mon village – De l’église de mon village à la Jérusalem céleste ».

Des paroissiens, ainsi que des membres de l’Association pour la Sauvegarde de Saint-Apollinaire, seront heureux de vous y accueillir. Des notices explicatives vous permettront de visiter l’église en toute liberté.

Une église de campagne bien vivante, entretenue avec amour !

Église Saint-Apollinaire Rue de Montereau 77148 Salins Salins 77148 Seine-et-Marne Île-de-France 07 83 10 57 74 Église construite en forme de croix avec un clocher à 4 pignons. En 1485, un porche y est rajouté et abrite la statue du saint patron (pierre sculptée de la fin du XIIIe siècle). Le chœur, orné de boiseries, est clos d’une grille en fer forgé et le maître autel est surmonté d’un retable. Dans sa partie sud, on peut voir deux gisants du XIIIe siècle en pierre sculptée en demi-bosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Églises du Confluent