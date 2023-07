Balade contée Église Saint-Antoine Thilouze, 17 septembre 2023, Thilouze.

Balade contée Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Antoine

Au rythme d’une lecture de contes, partez à la découverte du petit patrimoine de la commune en empruntant le circuit découverte.

Rendez-vous devant l’église Saint Antoine.

L'église Saint-Antoine, dont les origines remontent au IXe ou Xe siècle, s'élève au centre du bourg, à proximité de la mairie, du ruisseau et de 2 lavoirs. La nef reconstruite au XIIe siècle est doublée d'un collatéral du XVIe siècle. Le clocher octogonal de 1164, inscrit au titre des monuments historiques, est surmonté d'une flèche octogonale en pierre de Sireuil.

Un ensemble de 12 vitraux produits par l’atelier Lobin de Tours et datés de 1870, 1871 et 1872 éclaire l’édifice. parkings autour de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Mairie de Thilouze