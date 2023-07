Visite libre Église Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Visite libre Église Saint-Antoine-du-Rocher

Dimanche 17 septembre, 10h00

Visite libre de l'église construite aux alentours du XIe siècle, remaniée au XIXe siècle.

Église Saint-Antoine-du-Rocher
6 Rue des Écoles 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

L'église, construite sur le coteau aux alentours du XIe siècle, a été modifiée au XVe siècle puis fortement remaniée au XIXe siècle, notamment la toiture. Elle est dotée de nombreux objets classés et inscrits aux Monuments Historiques.

