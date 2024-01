Concert de nouvelle année: Zelenka, « le Bach tchèque » Eglise Saint-Antoine de Padoue Strasbourg, 27 janvier 2024, Strasbourg.

Concert de nouvelle année: Zelenka, « le Bach tchèque » Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Eglise Saint-Antoine de Padoue Entrée 10€ / étudiants 5€ / gratuit -18 ans

Après le succès des concerts M.A. Charpentier, le Choeur Montansier et l’ensemble instrumental D&M vous donnent rendez-vous pour leur concert de nouvelle année 2024 pour découvrir et écouter « Miserere » et « Salve Regina » de J.D. Zelenka (1679 -1745), grand maître baroque tchèque.

