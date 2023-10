Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles église Saint-Antoine de Padoue Le Chesnay-Rocquencourt Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt

Yvelines Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles église Saint-Antoine de Padoue Le Chesnay-Rocquencourt, 16 décembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt. Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles Samedi 16 décembre, 20h45 église Saint-Antoine de Padoue Entrée libre. église Saint-Antoine de Padoue 3 Pl. Saint-Antoine de Padoue, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@petits-chanteurs-st-charles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:45:00+01:00 – 2023-12-16T22:15:00+01:00

2023-12-16T20:45:00+01:00 – 2023-12-16T22:15:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt, Yvelines Autres Lieu église Saint-Antoine de Padoue Adresse 3 Pl. Saint-Antoine de Padoue, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Ville Le Chesnay-Rocquencourt Departement Yvelines Lieu Ville église Saint-Antoine de Padoue Le Chesnay-Rocquencourt latitude longitude 48.818141;2.129994

église Saint-Antoine de Padoue Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le chesnay-rocquencourt/