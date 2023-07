Démonstration et récital dans une église du XIXe siècle Église Saint-Andrew’s Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Démonstration et récital dans une église du XIXe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Andrew’s Gratuit. Entré libre.

L’église Saint-Andrew’s de Pau : patrimoine vivant, arts et traditions.

Lieu de culte depuis 1888 et toujours fréquentée par une communauté anglophone, cette église recèle des trésors de l’art anglais et palois de la Belle Epoque. Lors de votre visite vous apprendrez le patrimoine des ancêtres de la région : le porche et le carrelage du choeur ont été par exemple récemment restaurés à l’identique, et il y aura une démonstration de restauration de broderie liturgique. L’église sera décorée et un mandala de linceul créé par des écoliers sera exposé. À 16h le dimanche uniquement, un court récital sur le thème de la nature par la chorale de l’église.

Église Saint-Andrew’s 2 rue O’ Quin, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 06 45 23 67 https://www.saint-andrews-church-in-pau.com Cette église anglicane, inscrite au titre des Monuments historiques, a été construite en 1888 pour la communauté anglophone à Pau. L’intérieur contient des peintures typiques de l’art anglais de la période, ainsi que des mémoriaux aux familles qui faisaient partie de la société paloise et anglophone de la Belle Epoque. La visite explique les liens de ces familles avec l’église, l’importance artistique des éléments, et les efforts de restauration récemment entamés. Stationnement limité. À pied depuis les parkings les plus proches place Verdun et République. Accessible aux personnes à mobilité réduite sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Hilary Arthur