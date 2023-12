Conférences les « Jeudis du Musée » Biarritz et les Aventuriers : TOME 3 – LES AVENTURIERS MONDAINS : EXCENTRIQUES ET COURTISANES, ESPIONS ET MYSTIFICATEURS Eglise Saint Andrew’s Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Conférences les « Jeudis du Musée » Biarritz et les Aventuriers : TOME 3 – LES AVENTURIERS MONDAINS : EXCENTRIQUES ET COURTISANES, ESPIONS ET MYSTIFICATEURS Eglise Saint Andrew’s Biarritz, 14 mars 2024, Biarritz. Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14 Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Héros, gentlemen et beaux-parleurs pour certains, excentriques, escrocs, traitres ou barbouzes pour d’autres, les aventuriers des alcôves, des palaces ou des clubs très privés des stations mondaines nous fascinent toujours. « Caméléons flamboyants », ils évoluent dans les eaux les plus troubles de la séduction, du secret, de la finance ou de la politique. Dans le Biarritz mondain de la Belle Epoque ou des Années Folles, qui sont ces hommes et femmes passés maîtres dans l’art du double-jeu ?.

Eglise Saint Andrew’s Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

