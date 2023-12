Conférences les « Jeudis du Musée » Biarritz et les Aventuriers : TOME 2 – LA CONQUETE DE LAIR Eglise Saint Andrew’s Biarritz, 22 février 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 18:00:00

fin : 2024-02-22

Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Station internationale, vivier mondain et moderne, haut lieu des affaires et des idées, la ville de Biarritz a figuré parmi les cités-pionnières de l’épopée aérienne. Depuis la création du Comité d’aviation Bayonne-Biarritz en 1908 jusqu’à la naissance de l’aéroport du BAB, la conquête de l’air à Biarritz, c’est presque un siècle d’aventures, d’innovations et d’exploits.

C’est aussi une histoire surprenante et riche, celle de rêveurs, d’ingénieurs, de pilotes et de machines qui nous racontent une aventure humaine hors du commun..

Eglise Saint Andrew’s Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



