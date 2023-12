Conférences les « Jeudis du Musée » Biarritz et les Aventuriers : TOME 1 – AVENTURIERS DU NOUVEAU MONDE Eglise Saint Andrew’s Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Conférences les « Jeudis du Musée » Biarritz et les Aventuriers : TOME 1 – AVENTURIERS DU NOUVEAU MONDE Eglise Saint Andrew’s Biarritz, 4 janvier 2024, Biarritz. Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 18:00:00

fin : 2024-01-04 Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

C’est l’inscription portée par le globe terrestre offert par Charles Quint au navigateur basque Elcano. Il est l’homme qui le premier, a contourné le globe… Premier d’une longue liste de basques à avoir traversé les océans. Ne suffit-il pas, de nos jours, de voyager pour le comprendre ? De Red Bay à l’Indonésie en passant par les Amériques ou l’Islande, le peuple basque n’a jamais cessé de traverser les mers. Instinct d’explorateur ? Avidité conquérante ou tout simplement une nécessité ? A travers une série de portraits choisis, nous évoquerons ces « aventuriers du Nouveau Monde » dont Biarritz a pu aussi être le berceau..

Eglise Saint Andrew’s Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Biarritz

