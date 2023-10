Conférences les « Jeudis du Musée » TOME 3 : BIARRITZ, PIONNIERS DE LA THALASSOTHÉRAPIE Eglise Saint Andrew’s Biarritz, 14 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Si les vertus thérapeutiques de la mer sont connues en Europe depuis l’Antiquité, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour renouer avec la tradition hippocratique et considérer l’eau de mer comme « le remède miracle »…

Des premiers bains d’aliénés à l’avènement de la société balnéaire, les thérapies marines ont connu leur âge d’or entre le milieu du XIXe siècle et les années 1930. Ville de médecins, la fois station balnéaire, climatique et thermale, Biarritz s’est tout de suite passionnée pour la thalassothérapie.

De potions en immersions, de congrès en laboratoires et de succès en déceptions, nous suivrons les pas des pionniers de la thalassothérapie à Biarritz….

Museum Thursdays » lecture by Jean-Loup Ménochet.

Although the therapeutic virtues of the sea have been known in Europe since Antiquity, it wasn’t until the 18th century that the Hippocratic tradition was revived and seawater was considered « the miracle cure »?

From the first baths for the insane to the advent of the seaside society, marine therapies enjoyed their golden age between the mid-19th century and the 1930s. Biarritz, a city of doctors and a seaside, climatic and spa resort, immediately developed a passion for thalassotherapy.

From potions to immersions, congresses to laboratories and successes to disappointments, we follow in the footsteps of the pioneers of thalassotherapy in Biarritz?

Los jueves en el museo », conferencia de Jean-Loup Ménochet.

Aunque las virtudes terapéuticas del mar son conocidas en Europa desde la Antigüedad, no fue hasta el siglo XVIII cuando se recuperó la tradición hipocrática y se consideró el agua de mar como « la cura milagrosa »..

Desde los primeros baños para locos hasta el advenimiento de la sociedad balnearia, las terapias marinas vivieron su edad de oro entre mediados del siglo XIX y los años treinta. Biarritz, ciudad de médicos y estación balnearia, se apasionó enseguida por la talasoterapia.

De las pociones a las inmersiones, de las conferencias a los laboratorios y de los éxitos a las decepciones, seguimos los pasos de los pioneros de la talasoterapia en Biarritz?

Vortrag im Rahmen der « Donnerstags im Museum » mit Jean-Loup Ménochet.

Jahrhundert, um an die hippokratische Tradition anzuknüpfen und Meerwasser als « Wundermittel » zu bezeichnen

Von den ersten Bädern für Geisteskranke bis zum Aufkommen der Badegesellschaft erlebten die Meerestherapien ihre Blütezeit zwischen der Mitte des 19. Jahrhundert. Biarritz ist eine Stadt der Ärzte, ein Badeort, ein Luftkurort und ein Thermalbad und hat sich sofort für die Thalassotherapie begeistert.

Wir folgen den Spuren der Pioniere der Thalassotherapie in Biarritz, von Tränken bis zu Tauchgängen, von Kongressen bis zu Laboren und von Erfolgen bis zu Enttäuschungen

