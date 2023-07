Visite commentée d’une église singulière et surprenante, lauréate de la Mission Bern 2022 Église Saint-André Villaines-les-Rochers, 16 septembre 2023, Villaines-les-Rochers.

Visite commentée d’une église singulière et surprenante, lauréate de la Mission Bern 2022 16 et 17 septembre Église Saint-André Inscription au plus tard le jeudi 15 septembre 2022 pour les groupes.

Boîte à dons au profit de la restauration du monument (2nde Tranche)

RV place de la Mairie. Découvrez avec M. Godeau, un « ami de l’église Saint-André », passionné par l’histoire du monument ses différentes modifications et transformations au cours des siècles.

Église Saint-André Rue de l’Église 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 La Molinière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 94 19 https://sites.google.com/view/amis-de-leglise-saint-andre [{« type »: « email », « value »: « amis.eglisesaintandre37@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 45 94 19 »}] De l’église du Xe siècle subsiste une abside semi-circulaire arasée, flanquée de deux massifs contreforts et de trois baies en plein cintre. L’intérieur laisse percevoir des fragments de fresques. Succède à cette église la construction au XIIe siècle d’une église agrandie et de son clocher porche permettant l’accès au transept. Sous l’impulsion de l’Abbé Chicoisne, la décision d’agrandissement fut prise en 1856, dirigée par l’architecte diocésain Guérin et la décoration intérieure confiée au Comte de Galembert, membre de la Société de Saint-Grégoire.

La nef de l’église du XIIe fut coupée en deux, ses murs gouttereaux et ses pignons restants furent rehaussés. Une nouvelle nef et un choeur de plan octogonal traversèrent l’ancien édifice. L’ancienne nef est devenue le transept de la nouvelle église. L’orientation du monument fut complètement modifiée et devint nord-sud. La voûte en berceau lambrissée fut peinte à l’huile par Henri Grandin. L’emploi du silicate de potasse permit l’ornementation des 1200 m2 de peintures murales intérieures à moindre coût en 1859/60, 1864, 1869. Le choix du style roman pour ces peintures fut arrêté. Le sanctuaire est consacré au mystère du Saint-Sacrifice.

Les vitraux ont été réalisés par les ateliers J.L. Lobin (1859) et J.P Florence (1900).

L’église, classée Monument Historique depuis novembre 2022 est lauréate de la Mission Bern 2022 pour l’Indre et Loire. parking Place de la Mairie ; aire de pique nique aménagée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

église

© Annie Hervé (libre de droit)