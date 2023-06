Église Saint-André, Villaines-les-Rochers (37) église Saint-André Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Église Saint-André, Villaines-les-Rochers (37)

Samedi 8 juillet, 20h30
église Saint-André
Entrée libre, possibilité de dons pour la restauration de l'église

Pour les grands et les petits, à la lueur des bougies, nous vous proposons un jeu de piste pour retrouver les animaux représentés dans l'église. Venez nombreux découvrir le bestiaire de cette église pour le moins originale !

église Saint-André
5 Rue de l'Église, 37190 Villaines-les-Rochers
Villaines-les-Rochers 37190
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

