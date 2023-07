Découvrez l’histoire de l’église et du village lors d’une visite libre Église Saint-André Vallabrègues Catégories d’Évènement: Gard

Vallabrègues Découvrez l’histoire de l’église et du village lors d’une visite libre Église Saint-André Vallabrègues, 16 septembre 2023, Vallabrègues. Découvrez l’histoire de l’église et du village lors d’une visite libre Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-André Gratuit. Entrée libre. Dans l’église Saint-André, laissez-vous conter l’histoire du village et son ancienne église tombée dans le Rhône en 1666 grâce à une reconstitution 3D du monument. Église Saint-André Place Frédéric Mistral, 30300 Vallabrègues Vallabrègues 30300 Gard Occitanie L’église Saint-André est l’église de Vallabrègues. Elle a pour particularité d’avoir son clocher carré étrangement situé sur le toit du bureau de poste. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

