Concert de la chorale Saint-Michel Église Saint-André Saint-André-d’Hébertot, 17 septembre 2023, Saint-André-d'Hébertot.

Concert de la chorale Saint-Michel Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-André

Chorale Saint Michel

La chorale Saint Michel de Pont l’Évêque s’installera, en clotûre des Journées Européennes du Patrimoine, dans l’Eglise de Saint André d’Hébertot. Cette belle église romane résonnera de chants profanes: Mozart, Bizet entre autre pour le classique et artiste de varités tels que Barbara, Charles Aznavour…

Un moment de gaiété, de joie et de partage.

Église Saint-André Route du bourg, 14130 Saint-André-d’Hébertot Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie +33 http://www.asadep.fr Eglise romane en plein coeur d’un joli village du Calvados. Sa construction démarre au XI° siècle et se poursuit au XI°siècle. Deux chapelles gothiques ont été rajoutées au XVII°siècle (sacristie et chapelle. Elle possède les bâtons de la Charité de Saint André ainsi que leur bannière, une statue de la Vierge à l’enfant en bois de poirier du XVI°siècle et un chapitre à tiroir en éventail. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Daniel Bourle