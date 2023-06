Visite libre de l’église Église Saint-André Saint-André-d’Hébertot, 17 septembre 2023, Saint-André-d'Hébertot.

Une opportunité de découvrir cette belle Eglise romane dont la construction a débuté au XI°s. Un clocher intégré à la nef, une grande hauteur de voûte, une chapelle et une sacristie gothique. A l’intérieur vous pourrez admirer un chapier à tiroir en éventail du XVII°s, ainsi qu’une sculpture de la Vierge à l’Enfant et 4 tableaux récemment restaurés.

Église Saint-André Route du bourg, 14130 Saint-André-d’Hébertot Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie +33 http://www.asadep.fr Eglise romane en plein coeur d’un joli village du Calvados. Sa construction démarre au XI° siècle et se poursuit au XI°siècle. Deux chapelles gothiques ont été rajoutées au XVII°siècle (sacristie et chapelle. Elle possède les bâtons de la Charité de Saint André ainsi que leur bannière, une statue de la Vierge à l’enfant en bois de poirier du XVI°siècle et un chapitre à tiroir en éventail. Parking à proximité

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

