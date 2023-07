Arpentez une église située à l’emplacement d’un oratoire dédié à saint André et à sainte Catherine Église Saint-André Reims Catégories d’Évènement: Marne

L'église paroissiale Saint-André est consacrée par le cardinal Charles de Lorraine en 1560. Elle est située à l'emplacement d'un oratoire dédié à saint André et à sainte Catherine au XIIIe siècle dans le faubourg Cérès. Cet oratoire avait été démoli par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. À la Révolution, l'édifice est déclaré bien national. Il est racheté par des paroissiens et agrandi, dès 1796, lorsque le culte catholique est rétabli. En 1865, l'ancienne église est démolie et reconstruite en style néo-gothique par Narcisse Brunette (1808-1895). Ce dernier est l'architecte de la ville et des hospices de Reims à partir de 1837. Il est notamment l'auteur de nombreux édifices rémois dont le Cirque, le Manège et l'église Saint-Thomas. L'église subit d'importantes destructions pendant la Première Guerre mondiale, nécessitant la restauration des voûtes, du clocher et des vitraux (auxquels les ateliers Simon ont largement contribué).

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Église Saint-André
Parvis Warnier - Avenue Jean Jaurès, 51100 Reims

