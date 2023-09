Visite commentée Église Saint-André Patay, 16 septembre 2023, Patay.

Visite commentée 16 et 17 septembre Église Saint-André libre et gratuit

Église Saint-André de Patay classée Monument Historique en 1925 Fiche Mérimée : PA00098986 Mobilier classé Monument Historique conservé dans l’édifice : Statue : Vierge à l’Enfant (XVe siècle), Tableau : Nativité (XVIIe siècle. Plaques commémoratives de fondation de messes (XVIIe siècle),

L’église ayant été reconstruite ou restaurée plusieurs fois au cours du dernier millénaire, il est difficile de retrouver ses origines, car pendant la Révolution, de nombreux documents des paroisses et diocèses ont été détruits. Le plus ancien texte que nous ayons pu retrouver, conservé dans les Archives Départementales de l’Eure et Loir, mentionne le prieuré Saint-André de Patay en 1171. Mais de cette époque, il n’y a plus d’éléments visibles sur l’église, les plus anciens vestiges datant du XIIIe siècle : la nef centrale, le chœur qui était probablement suivi d’une abside à trois pans et le bas-côté sud avec sa porte murée de l’intérieur, mais que l’on peut toujours admirer de l’extérieur. Le clocher avec ses contreforts d’angles, ses encorbellements et ses quatre clochetons en poivrière est la partie architecturale la plus imposante de l’église. Datant du XVe siècle, il est encastré dans le bas-côté nord qui fut probablement construit en même temps ou peu de temps après. L’ensemble transept-abside, avec sa flèche, a probablement été rajouté au début du XVIe siècle, après les destructions de la Guerre de Cent Ans, avant les guerres de Religion. À l’intérieur, les statues, dont celle de Jeanne d’Arc, ainsi que les belles peintures murales restaurées récemment, datent du XIXe siècle. Les deux magnifiques vitraux qui représentent Jeanne d’Arc recevant la communion dans l’un et réconfortant un soldat anglais après la Bataille de Patay dans l’autre, ont été créés en 1929 par l’atelier Lorin de Chartres.

Résumé rédigé pour l’association Effet de Cerf par Jacques RAUNET, ancien professeur, avec l’aimable concours de Clément ALIX, archéologue du bâti, Orléans ; François CAPRON, archéologue à l’INRAP, Orléans ; Sylvie Le Clech, conservatrice générale, Inspectrice générale des patrimoines, Paris. Entrée libre de 9h00 à 19h00 et 2 visites guidées :Sam 16/9/23 à 11h00 et dim 17/9/23, à 16h00.

Église Saint-André 1 rue Trianon, 45310 Patay Patay 45310 Loiret Centre-Val de Loire Église à trois nefs dont la construction s’étend du XIIIe au XVe siècle. Les retombées des voûtes s’appuient sur des culots sculptés de feuillages et de personnages. Le clocher est implanté au nord du chœur. Son fût carré sur lequel reposent quatre clochetons, est prolongé par une élégante flèche très effilée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

effet de cerf