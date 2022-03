Eglise Saint André – Massiac (15) Eglise Saint André – Massiac Massiac Catégories d’évènement: Cantal

L’église Saint André cache de nombreux trésors : vierge ouvrante, vierge en majesté de Chalet, un tableau restauré… Découvrez ces détails avec une guide conférencière. Gratuit. Rdv devant l’église Conditions sanitaires en vigueur

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T17:30:00 2022-07-01T18:30:00

