Eglise Saint-Andre-le-Bas 16 et 17 septembre Église Saint-André-le-Bas Rendez-vous à la Salle du patrimoine. Nombre de place limité Visites commentées de l'église de l'ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas, fondée au VIème siècle. L'église où subsistent des remplois antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Église Saint-André-le-Bas 1 Place du Jeu de paume 38200 VIienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:40:00+02:00

