Visite libre de l'église Église Saint-André Lahitte, 16 septembre 2023, Lahitte.

Admirez son clocher-tour datant probablement du XIIIe siècle et sa nef, accolée vers 1860. Vous pourrez également voir dans l’édifice un tabernacle et ses quatre statuettes ainsi que des tableaux datés du XVIIIe siècle.

Église Saint-André Bourg, 32810 Lahitte Lahitte 32810 Gers Occitanie Du château médiéval de la famille du Cos de la Hitte, seules subsistent une salle et la tour, construite vers le XIIIe siècle, le reste ayant été détruit durant les guerres de Religion. Aux alentours de 1860, une nouvelle église est construite sur l'emplacement de l'ancien château, la tour est transformée en clocher et la salle restante devient la nef, de ce fait non orientée.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

