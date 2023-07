Découvrez une crypte, joyau roman unique vosgien Église Saint-André Esley Catégories d’Évènement: Esley

Vosges Découvrez une crypte, joyau roman unique vosgien Église Saint-André Esley, 17 septembre 2023, Esley. Découvrez une crypte, joyau roman unique vosgien Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-André La crypte n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Visite guidée et commentée de la crypte du XIIe siècle, joyau roman unique dans les Vosges, et de l’église Saint-André. Église Saint-André Rue de l’église, 88260 Esley Esley 88260 Vosges Grand Est 06 71 56 37 59 L’église Saint-André comporte sous son chœur une crypte romane de la seconde moitié du XIIe siècle qui abrite des statues de saint André et de la Vierge polychromes, datant du XIVe siècle.

L’église romane a brûlé en 1848 et est restée à l’état de ruine pendant 20 ans, avant d’être reconstruite en 1877. La crypte de l’église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1910. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

