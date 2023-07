L’église médiévale fortifiée et ses trésors baroques, offrant une vue panoramique sur la vallée du Tech et la mer ! Église Saint-André de Montbolo Montbolo Catégories d’Évènement: Montbolo

Pyrénées-Orientales L’église médiévale fortifiée et ses trésors baroques, offrant une vue panoramique sur la vallée du Tech et la mer ! Église Saint-André de Montbolo Montbolo, 17 septembre 2023, Montbolo. L’église médiévale fortifiée et ses trésors baroques, offrant une vue panoramique sur la vallée du Tech et la mer ! Dimanche 17 septembre, 10h30 Église Saint-André de Montbolo Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous devant l’église. À Montbolo, découvrez son église médiévale fortifiée avec ses deux absides, abritant un ensemble remarquable de retables baroques. Profitez également de l’opportunité de prendre de la hauteur et d’admirer une vue imprenable sur la vallée du Tech, ainsi que sur la mer ! Église Saint-André de Montbolo 66110 Montbolo Montbolo 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 99 49 http://www.vcatalanes.com https://www.facebook.com/pages/Pays-dArt-et-dHistoire-Transfrontalier-les-Vall%C3%A9es-Catalanes/519122054785408 [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 83 99 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 58 03 49 »}, {« type »: « email », « value »: « info@vcatalanes.com »}] Église construite au XIIe siècle et fortifiée au XIVe siècle. À partir du Boulou, prendre la D115 en direction d’Amélie-les-Bains. Amélie-les-Bains -> Montbolo 6km. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

