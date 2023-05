Un voyage avec Pat Metheny et Lyle Mays Église Saint-André de l’Europe, 21 juin 2023, Paris.

Quand un saxophoniste de jazz et un organiste se rencontrent, ils ont souvent des idées saugrenues. Après avoir mêlé des standards de jazz à leurs récitals « classiques », Pierre-Marie Bonafos et Bertrand Ferrier ont fini par s’avouer un désir commun : « Et si on fomentait tout un concert à partir des thèmes de Pat Metheny et Lyle Mays ? » L’hommage à ces maîtres du jazz contemporains est issu d’une passion qui rassemble un jazzeux et un classicos. Il n’est donc pas réservé aux spécialistes. Fort de mélodies imparables, de rythmes ébouriffants et d’harmonies éblouissantes, magnifié par l’acoustique de Saint-André de l’Europe, il saura plaire aux jazzophiles comme aux jazzophobes… d’autant que le duo sera accompagné par la voix aérienne du contre-ténor Michaël Koné, et par les machines magiques de Jacques Bon, maître ès électronique musicale. Un moment festif, puissant et improbable, à ne rater sous aucun prétexte !

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:45:00+02:00

