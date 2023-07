Visites guidées Église Saint-André Château-Renault, 16 septembre 2023, Château-Renault.

Visites guidées 16 et 17 septembre Église Saint-André

Une première chapelle dédiée à saint André a été édifiée au XIe siècle, puis édifiée en église paroissiale en 1125. Reconstruite au milieu du XVIe siècle, l’édifice est consacré en 1562. C’est l’une des rares églises Renaissance de la région Centre-Val de Loire. Plusieurs modifications ont été effectuées au cours du XIXe siècle.

Elle possède un mobilier exceptionnel : ensemble de 14 verrières de l’atelier Lobin réalisé dans la seconde moitié du XIXe siècle, orgue Cavaillé-Coll de 1869, autel de la Vierge restauré en 2006, Vierge à l’enfant du céramiste Avisseau.

A voir aussi une présentation originale des fragments de vitraux du XVIe siècle.

Église Saint-André Rue Martin-Gardien 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 85 56 http://www.ville-chateau-renault.fr L'église d'origine était une chapelle du XIe siècle, puis érigée en paroisse en 1125. Détruite avant le milieu du XVIe siècle, elle est remplacée par l'édifice actuel qui est consacré en 1562. L'église n'a pas de transept ni de collatéral droit. Dans un état déplorable, l'édifice est remis en état en 1888. Une voûte à tirants remplace alors le plafond et le clocher actuel est édifié afin de remplacer l'ancien qui menaçait de s'écrouler.

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

