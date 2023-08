Eglise Saint-André de Châtillon-sur-Chalaronne Eglise Saint-André à Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne, 15 septembre 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

Dans la façade s’ouvre un seul portail gothique à fleurons, choux et pinacles ; il est surmonté d’une ouverture circulaire en œil-de-bœuf, ou d’un « O » comme l’on disait autrefois. Le pinacle se termine par un petit pavillon qui renfermait l’horloge publique, et auquel on accède par un escalier aménagé dans une tourelle octogonale légèrement saillante, au-dessus de l’ouverture.

A l’intérieur, la nef, à quatre travées voûtées sur croisées d’ogives, ne comporte pas de bas-côtés, mais seulement des chapelles latérales, une de chaque côté. L’entrée latérale au sud présente à l’extérieur un second beau portail à fleurons et pinacles. Une tourelle d’escalier saillante donne accès au clocher ; elle passe pour être un vestige de la première église.

Une couronne de treize chapelles dédiées à divers saints protecteurs s’ouvre sur la nef et le chœur. Elles sont fondées par les familles nobles ou bourgeoises du Gour, Vuilliardier, Jacob de La Côtière, Charlet, Courtois, ou d’Epey, mais aussi par les confréries des maréchaux-ferrants et des cordonniers. On y pénètre par un arc gothique flamboyant aux fines sculptures. Les voûtes sur croisée d’ogive portent des clefs souvent armoriées.

L’église se termine à l’est par une travée de chœur et une abside à cinq pans, éclairée par trois grandes fenêtres à remplages flamboyants ; elle est couverte de six quartiers de voûte ; la clef, richement sculptée, porte un écu avec la croix de Savoie.

En 1273, la ville bâtie au pied du château féodal, bénéficie de la charte de franchises concédée par le comte Philippe de Savoie provoquant une augmentation de la population. Les habitants souhaitent disposer d'un lieu de culte plus proche et plus accessible que l'ancienne église paroissiale de Buénans, et aussi plus spacieux que la chapelle du château. Un premier édifice est alors bâti dans la cité qui remonte sans doute aux années 1270 ; il est reconstruit un siècle plus tard selon le testament du marchand Jean du Gour qui mentionne le legs fait le 11 septembre 1383 « à la chapelle Saint-André, par moi construite dans la ville de Châtillon ». Peu après sa construction, cette église fait l'objet de transformations importantes, puis, à partir de 1431, on décide de la reconstruire presque totalement. Les travaux durent jusqu'à la fin du siècle (la voûte de l'abside est terminée en 1488) ; ils sont connus en détail grâce aux comptes de construction qui présentent de ce fait un intérêt archéologique et historique exceptionnel.

L’église devient collégiale le 2 septembre 1652 avec la création d’un chapitre de six chanoines et un doyen, fondé par Antoine Blanchard, capitaine-châtelain de la ville et du comté. Au sol de l’allée centrale, une plaque funéraire en bronze rappelle cette fondation.

Demeurée à peu près intacte depuis l'époque gothique, hormis la démolition du clocher sous la Révolution, elle est classée monument historique depuis 1909. Son état de conservation, joint à la présence des comptes de construction, en fait un monument remarquable dans l'Ain

