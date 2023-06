Église Saint-Anatole, Giroussens (81) Eglise Saint-Anatole Giroussens Giroussens Catégories d’Évènement: Giroussens

Tarn Église Saint-Anatole, Giroussens (81) Eglise Saint-Anatole Giroussens, 7 juillet 2023, Giroussens. Église Saint-Anatole, Giroussens (81) Vendredi 7 juillet, 20h30 Eglise Saint-Anatole Entrée libre En l’église de la commune, l’abbé Robert Kinda, originaire de Côte d’Ivoire, viendra témoigner de sa conversion de l’Islam au catholicisme et de sa joie de suivre le Christ ressuscité. Nous vous attendons ! Eglise Saint-Anatole Saint-Anatole, 81500 Giroussens Giroussens 81500 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « paroissesaintalainlavaur@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00 témoignage nuit des églises Détails Catégories d’Évènement: Giroussens, Tarn Autres Lieu Eglise Saint-Anatole Adresse Saint-Anatole, 81500 Giroussens Ville Giroussens Departement Tarn Lieu Ville Eglise Saint-Anatole Giroussens

Eglise Saint-Anatole Giroussens Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giroussens/

Église Saint-Anatole, Giroussens (81) Eglise Saint-Anatole Giroussens 2023-07-07 was last modified: by Église Saint-Anatole, Giroussens (81) Eglise Saint-Anatole Giroussens Eglise Saint-Anatole Giroussens 7 juillet 2023