Journée du pardon Église Saint-Ambroise Paris

Journée du pardon
Mercredi 20 décembre, 14h30
Église Saint-Ambroise

Début : 2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

Le saint-Sacrement sera exposé durant tout ce temps de prière. N'hésitez pas à venir puiser à la miséricorde de Dieu. De nombreux prêtres seront à disposition. Plusieurs prêtres seront présents en permanence pour vous accueillir.

Église Saint-Ambroise
2 rue Saint Ambroise, 75011 Paris

