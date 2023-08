Visite guidée théâtralisée de Saint-Amandin Eglise Saint-Amandin Catégories d’Évènement: Cantal

Saint-Amandin Visite guidée théâtralisée de Saint-Amandin Eglise Saint-Amandin, 17 septembre 2023, Saint-Amandin. Visite guidée théâtralisée de Saint-Amandin Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Marie-Léontine, la bonne du curé vous embarque avec elle à la découverte du bourg et de l’église de Saint-Amandin !

Visite guidées théâtralisée réalisée par Raphaële MATTHEY, guide conférencière

RDV dimanche 17 septembre 2023 à 10h devant l’église de Saint-Amandin

Gratuit – Tout public Eglise Eglise, 15190 Saint Amandin Saint-Amandin 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

