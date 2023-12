COMING OUT ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne Catégorie d’Évènement: Lagny-sur-Marne COMING OUT ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 2 mars 2024, Lagny Sur Marne. Un « coming-out » spirituel, inédit et inhabituel, voilà le spectacle dans lequel nous invite à plonger Mehdi Djaadi.Grandir dans un quartier populaire, arrêter l’école à 15 ans, tomber dans la délinquance, la drogue, dormir dans la rue. Et croire en ses rêves, devenir acteur. Dans ce seul-en-scène, Mehdi nous raconte son parcours hors du commun : ses origines, son histoire, mais aussi sa foi à rebours des temps présents, lui le musulman devenu chrétien mais qui ne renie rien. Il suit son chemin avec un regard sans concession et une parole libre, reconnaissante et finalement rassembleuse. Son public : le spectateur ouvert qui prend le risque d’être déplacé !

Tarif : 12.50 – 26.95 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30 Réservez votre billet ici ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne Détails Catégorie d’Évènement: Lagny-sur-Marne Autres Code postal 77400 Lieu ESPACE CHARLES VANEL Adresse 22, Bld Galliéni Ville Lagny Sur Marne Departement 77 Lieu Ville ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne Latitude 48.876356 Longitude 2.707425 latitude longitude 48.876356;2.707425

