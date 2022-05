Eglise Saint Albert-le-Grand – Mission Catholique de Langue Allemande – Paris (75116) Eglise Saint Albert-le-Grand Mission Catholique de Langue Allemande Catégorie d’évènement: Paris

Nous ouvrons nos portes pour vous présenter nos vitraux de la paix et la vie de Franz Stock, pionnier de la paix entre la Fance et l’Allemagne. Écoutez les sons de la musique d’orgue et de saxophone ainsi que des récit de poèmes. Soyez les bienvenus !

Entrée libre

Venez découvrir l’histoire et les richesses de notre patrimoine. Eglise Saint Albert-le-Grand Mission Catholique de Langue Allemande 38 rue Spontini, 75116 Paris Quartier de la Porte-Dauphine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:00:00 2022-06-25T22:00:00

