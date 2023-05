It’s Wine Time à Brinay Eglise Saint-Aignan, 28 juillet 2023, Preuilly.

Preuilly,Cher

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.

Le 28 juillet, nous vous donnons rendez-vous à Brinay, pour une visite alliant découverte de l’église St-Aignan et dégustation de vins de Quincy..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 20:00:00. 12 EUR.

Eglise Saint-Aignan

Preuilly 18120 Cher Centre-Val de Loire



This summer, the appellations of Menetou-Salon, Quincy and Reuilly are joining forces to offer you wine tasting tours every weekend in the evening.

On July 28th, we invite you to Brinay, for a visit combining the discovery of the church of St-Aignan and tasting of Quincy wines.

Este verano, las denominaciones de Menetou-Salon, Quincy y Reuilly se unen para ofrecerle visitas con degustación de vinos todos los fines de semana por la tarde.

El 28 de julio, le invitamos a Brinay, para una visita que combina el descubrimiento de la iglesia de St-Aignan y la degustación de vinos de Quincy.

Diesen Sommer schließen sich die Appellationen Menetou-Salon, Quincy und Reuilly zusammen, um Ihnen jedes Wochenende abends eine Weinprobe anzubieten.

Am 28. Juli treffen wir uns in Brinay, wo Sie die Kirche St-Aignan besichtigen und Quincy-Weine probieren können.

Mise à jour le 2023-05-19 par BERRY