L’imagerie religieuse : la passion d’une famille orléanaise 16 et 17 septembre Église Saint-Aignan

Au sein de la collégiale Saint-Aignan située dans le cœur historique d’Orléans, vous parcourrez 150 ans de vie d’une librairie orléanaise. Vous pourrez admirer une sélection d’images de dévotion, choisies parmi les 700 retrouvées, qui ont été éditées par la famille Blanchard, à laquelle s’ajoute la production de la Maison Pannier avec ses quelques 300 modèles. Ces deux éditeurs d’images pieuses reflètent, par leur diversité et leur complémentarité, la variété des images de dévotion produites aux XIXe et XXe siècles.

Une présentation d’images pieuses sur Jeanne d’Arc éditées au XIXe et début du XXe siècle préparée par l’Association philatélique du Loiret vous est aussi proposée.

Enfin, vous pourrez découvrir des ouvrages dans lesquels ont été utilisés ces modèles (missel, petit paroissien romain, livres de spiritualité,…) ou ont été édités par la Librairie Blanchard.

Église Saint-Aignan Place du Cloître-Saint-Aignan 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’existence de l’église Saint-Aignan est attestée dès le VIe siècle. Un oratoire puis une basilique ont été construits en hommage à l’évêque Aignan dont on raconte qu’en l’an 451, son action permit, avant l’arrivée des légions romaines, de dissuader Attila, commandant de l’armée des Huns, d’investir la cité et de la ravager. La basilique actuelle a été commencée par Charles VII en 1439 et achevée en 1509 par Louis XII mais a subi de graves dommages durant la Guerre de Cent Ans et les guerres de religion. Aujourd’hui, seuls le chœur, le pan coupé de l’abside et le transept subsistent de cette église autrefois constituée d’une grande nef de 3 travées et de collatéraux qui se prolongeaient jusqu’au fond de la nef.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque diocésaine d’Orléans