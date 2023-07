Concert à l’Église Église Saint-Aignan Brinay Catégories d’Évènement: Brinay

Cher Concert à l’Église Église Saint-Aignan Brinay, 17 septembre 2023, Brinay. Concert à l’Église Dimanche 17 septembre, 18h00 Église Saint-Aignan L’ensemble vocal « SABLES », composé de 10 chanteurs et dirigé par Floréal Navarro, présente les richesses de notre patrimoine vocal a capella du Moyen-Âge à nos jours. Église Saint-Aignan Le Bourg, 18120 Brinay Brinay 18120 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 09 20 Site majeur de l’art roman, cette église renferme des fresques du XIIe siècle illustrant la vie du Christ, de l’Annonciation au miracle des Noces de Cana.

Elle possède également le seul calendrier peint de France, intégralement conservé et restauré, représentant des activités caractéristiques de chaque mois. RD 27, axe Vierzon – St Florent Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

