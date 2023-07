Visite de l’église et de l’if Eglise Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Saint-Aignan

Sarthe Visite de l’église et de l’if Eglise Saint-Aignan, 16 septembre 2023, Saint-Aignan. Visite de l’église et de l’if 16 et 17 septembre Eglise La date de construction est un mystère, mais des textes rapportent d’importants travaux au XVème.

A l’origine composé d’une nef unique, l’édifice sera ensuite augmenté d’une sacristie au XVII puis d’un ballet (également appelé caquetoire) à la fin du XVIIIème.

Entourée de son cimetière dont certaines tombes datent du XIXème siècle, l’église a pour voisin un if millénaire classé arbre remarquable.

Petite originalité architecturale : le transept est recouvert d’un toit en carène qui évoque la partie basse d’un navire renversé.

A l’intérieur, on peut admirer différentes statues (Sainte-Thérèse, Saint- Antoine…), une bannière, une vierge à l’enfant et un retable du XIXème. Eglise Place de l’église Jauzé Saint-Aignan 72110 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

