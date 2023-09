Concert « Viva España ! » Eglise Saint Agne de Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 17 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Concert « Viva España ! » Mardi 17 octobre, 20h00 Eglise Saint Agne de Ramonville 11€ , 10 € (réservation sur site ou par mail), 8 € (adhérent AMR, étudiant, demandeur d’emploi), gratuit pour les mineurs

Viva España !

Pour débuter sa 29ème saison de concerts, l’Association Musicale de Ramonville vous garantit un été indien avec un programme musical ensoleillé. Depuis longtemps complices dans leurs projets artistiques, la pianiste Marie-Laure Dupont et la violoniste Rose-Anne Couturier (professeur de violon à l’EMEAR Maguy Pradal à Ramonville St Agne) vous charmeront en interprétant des musiques ou des évocations de musiciens espagnols, au travers d’œuvres de Corelli, Toldra, Chabrier, Potstock , Kreisler/Falla, Bizet, et Ravel.

Les deux artistes partagent plusieurs points communs : originaires du sud-ouest, elles sont diplômées du Conservatoire de Toulouse… et d’ailleurs, et enseignent ou ont enseigné avec charisme à l’école de musique de Ramonville (intégrée maintenant dans l’EMEAR). Rose-Anne Couturier, violoniste, se produit dans différentes formations de musique de chambre et joue dans divers orchestres : Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre de Chambre de Toulouse, Orchestre de Pau et Pays de Béarn, … Marie-Laure Dupont enseigne le piano au sein de différentes écoles de musique de la région toulousaine ainsi qu’à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès. Elle accompagne divers ensembles vocaux en Occitanie, et se produit dans des festivals et sur diverses scènes à Toulouse et dans ses environs. Pour ce concert, elle jouera sur un piano apprêté par les Pianos Parisot de Ramonville.

L’entrée de l’église est accessible aux fauteuils par le côté de l’église (accès avenue Latécoère)

Eglise Saint Agne de Ramonville rue de l'Eglise 31520 Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:00:00+02:00 – 2023-10-17T21:30:00+02:00

piano violon

Claude Roux pour la photo sur l’image