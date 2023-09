Visite libre de l’Église Saint-Agapit Eglise Saint-Agapit Plouégat-Guérand, 16 septembre 2023, Plouégat-Guérand.

Visite libre de l’église classée Monument Historique du début du XVIe siècle, entièrement restaurée, caractéristique du style architectural de l’atelier Beaumanoir.

Eglise Saint-Agapit Place du bourg, 29620, Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne https://www.plouegat-guerrand.bzh/commune/patrimoine/patrimoine-religieux https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000066 Eglise construite dans la première moitié du 16e siècle.

En 1524, François Beaumanoir réalise le clocher-mur flanqué d’une tourelle d’escalier menant à la plateforme supportant les chambres de cloches et la flèche.

En 1536, la porte sud est sculptée et peinte. L’achèvement de la nef remonte à 1552. Construite selon un plan en croix latine, l’église est représentative du style architectural au décor flamboyant développé par l’atelier Beaumanoir dans le Trégor puis le Léon et la Cornouille.

Le chevet à trois pans a probablement été remplacé par un chevet plat au 17e siècle afin d’ouvrir une baie d’axe et d’installer un retable à pavillons dans le chœur. A la même époque, un porche à l’étage duquel est placée la salle de réunion du conseil de fabrique, est construit au sud, flanqué de la tourelle contenant l’escalier d’accès, et une sacristie est accolée au transept sud. Travaux de restauration au 19e siècle

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

