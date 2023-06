Laissez-vous porter par la symphonie de ces orgues inscrits au titre des Monuments historiques le temps d’une visite et d’un concert Église Saint-Adrien de l’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon L'Isle-en-Dodon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

De 10h à 12h :

Participez à des visites de l’église Saint-Adrien classée au titre des Monuments historiques et de la salle du trésor. Vous aurez une présentation de l’orgue romantique Magen inscrit au titre des Monuments historiques et de l’orgue mélodium Alexandre par le facteur et organiste titulaire Hervé Clenet. De 15h à 18h :

Profitez des portes ouvertes de l’église et et d’une visite accompagnée de la salle du trésor. Dimanche 17 septembre

De 10h à 12h :

Des portes ouvertes de l’église et une visite accompagnée de la salle du trésor seront organisées. De 14h30 à 17h30 :

Profitez des portes ouvertes de l’église et d’une visite accompagnée de la salle du trésor.

Découvrez des orgues par la classe d’orgue du conservatoire à rayonnement intercommunal de Saint-Gaudens dirigée par Marc Fabry. De 16h30 à 17h30 :

Écoutez un concert informel des organistes invités et des élèves du conservatoire. Les journées sont organisées par les associations Les Amis des Orgues, Culture et Cinéma et L’Isle Patrimoine. Église Saint-Adrien de l’Isle-en-Dodon Place du château, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 06 23 86 62 13 L’église Saint-Adrien, inscrit au titre des Monuments historiques, a été construite au XVe siècle à la place de la chapelle comtale Sainte-Barbe datant du XIVe siècle.

Des visites guidées de l’église sont proposées, permettant de découvrir ses vitraux anciens, sa salle du trésor ainsi que ses deux instruments exceptionnels, véritables joyaux du patrimoine instrumental.

L’orgue de tribune Magen de 1880, inscrit au titre des Monuments historiques, et l’orgue expressif Mélodium Alexandre de 1856 seront présentés par le facteur Hervé Clenet. Bus à 200m. Parking gratuits sur toute la place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

