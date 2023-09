Concert « Voces Animae » (Voix de l’Âme) Eglise Sagelat, 24 septembre 2023, Sagelat.

Sagelat,Dordogne

Organisé par le comité des fêtes à l’église de Sagelat à 17 h

par l’ensemble vocal féminin

Direction : Martine Rol

Piano/orgue : Gaêl Tardivel

Extraits :

du Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolese

des Sept Paroles du Christ de Charles Gounod

le Salve Regina de Francis Poulenc.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Eglise

Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Comité des fêtes at the Sagelat church at 5 p.m

by the women’s vocal ensemble

Direction: Martine Rol

Piano/organ: Gaêl Tardivel

Excerpts from :

stabat Mater by Jean-Baptiste Pergolese

charles Gounod’s Seven Words of Christ

francis Poulenc’s Salve Regina

Organizado por el Comité des fêtes en la iglesia de Sagelat a las 17 h

por el conjunto vocal femenino

Directora: Martine Rol

Piano/órgano: Gaêl Tardivel

Extractos de :

stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolese

de las Siete palabras de Cristo de Charles Gounod

de la Salve Regina de Francis Poulenc

Organisiert vom Festkomitee in der Kirche von Sagelat um 17 Uhr

durch das Frauen-Vokalensemble

Leitung: Martine Rol

Klavier/Orgel: Gaêl Tardivel

Auszüge:

aus Stabat Mater von Jean-Baptiste Pergolese

aus Die sieben Worte Christi von Charles Gounod

das Salve Regina von Francis Poulenc

Mise à jour le 2023-09-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne