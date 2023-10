Marché de l’Avent Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Lorient, 9 décembre 2023, Lorient.

Marché de l’Avent Samedi 9 décembre, 10h00 Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Entrée libre

Notre deuxième édition de notre marché des créateurs locaux et de l’artisanat monastique aura lieu samedi 9 décembre de 10h00 à 18h00 dans la salle Jéricho, sous l’église Sacré-Coeur-du-Moustoir.

L’occasion de faire le plein de cadeaux pour Noël ou d’autres occasions et de découvrir les créations des petites mains locales (déguisements, bijoux, objets personnalisables, images, jeux, etc.) et de soutenir les moines et moniales qui vous y proposeront par notre entremise un large choix de produits monastiques (cosmétiques, gâteaux et autres douceurs, bougies, engrais, éléments de crèches, etc.).

Vous êtes vous-même créateur, producteur, artisan ou écrivain et souhaitez participer à notre marché ? Vous pouvez nous écrire à afc56lorient@afc-france.org.

Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir 22 rue François Le Levé, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne afc56lorient@afc-france.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

