Bourse aux vêtements Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan

Bourse aux vêtements Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir, 1 avril 2023, Lorient. Bourse aux vêtements Samedi 1 avril, 09h00 Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Entrée libre, inscription obligatoire pour vendre. Vous souhaitez faire le tri dans vos armoires et rendre service à d’autres familles en cédant à prix d’ami les affaires dont vous n’avez plus besoin ? Alors inscrivez-vous : en quelques clics, c’est simple et rapide !

Triez, enregistrez, déposez, encaissez : nous vendons pour vous !

Rendez-vous samedi 1er avril de 10h00 à 17h00 dans la salle « Jéricho » de l’église Sacré-Cœur du Moustoir à Lorient. Vous y trouverez de quoi renouveler la garde-robe de votre famille à petits prix ainsi que des jeux, livres, etc. Entrée gratuite, ouvert à tous, parking voiture. Si vous voulez vendre des articles, inscrivez-vous en écrivant à bav.afcdupaysdelorient@gmail.com. Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir 22 rue François Le Levé, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « bav.afcdupaysdelorient@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:bav.afcdupaysdelorient@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00 bourse aux vêtements vide-dressing

Détails Catégories d’Évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Adresse 22 rue François Le Levé, 56100 Lorient Ville Lorient Departement Morbihan Lieu Ville Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Lorient

Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

Bourse aux vêtements Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir 2023-04-01 was last modified: by Bourse aux vêtements Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir 1 avril 2023 Eglise Sacré-Coeur-du-Moustoir Lorient lorient

Lorient Morbihan