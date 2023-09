Visite de l’Eglise Sacré-Coeur à Audincourt Église Sacré-Coeur Audincourt, 17 septembre 2023, Audincourt.

Visite de l’Eglise Sacré-Coeur à Audincourt Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Sacré-Coeur Gratuit | RDV devant l’église | Rue des Récilles

Ce haut-lieu de l’architecture religieuse du XXème siècle a ouvert en 1951 ses portes, après deux ans de travaux en grande partie menés et financés par ses paroissiens. L’édifice s’inscrit dans la lignée des églises d’après-guerre, empreintes du renouveau de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre grands noms : Maurice Novarina, Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.

À noter : Renseignements au 03 81 31 87 80

Église Sacré-Coeur Rue de pauvrement, 25400 Audincourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté La paroisse du Sacré-Cœur à Audincourt a été créée en 1946, dans un quartier ouvrier, dont le développement a suivi l’essor de l’industrie automobile. Le curé de la nouvelle paroisse, l’abbé Louis Prenel a été à l’origine de la construction de la nouvelle église. Il en demanda les plans à Maurice Novarina, auteur notamment de l’église d’Assy. Les travaux financés par des quêtes, des dons, des emprunts et en partie réalisés par les paroissiens, ont duré de 1949 à 1951.

L’église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 30 avril 1996.

Ce lieu de culte d’après guerre symbolise les attentes des chrétiens et artistes entre architecture minimaliste, utopie pacifiste et art sacré. Chaque style de vitrail exprime l’originalité des artistes, tout en étant conçu pour conférer à l’édifice volume et sérénité. Le baptistère reflète parfaitement ces considérations avec le vitrail de Jean Bazaine, et la cuve baptismale simplement sculptée dans un bloc de pierre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

© JM.DOMON