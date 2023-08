Ouverture de l’église russe suivie d’un concert acoustique du groupe Trio Nuovo. Chant Guitare saxophone accordéon (rythmes latinos) Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-les-protections Champagne-sur-Seine, 17 septembre 2023, Champagne-sur-Seine.

À l’occasion des JEP, l’église russe de Champagne-sur-Seine ouvre ses portes dès 14h le dimanche 17 septembre.

À partir de 16h un concert vous sera offert : le Trio Nuovo : Chant Guitare saxophone accordéon (Chanson populaire espagnol, brésil, napolitaine) qui profitera de ce lieu à l’accoustique exceptionnel.

Suite à la révolution bolchévique de 1917, quelques familles d'immigrés s'installent à Champagne-sur-Seine. Les hommes y trouvent facilement un emploi, puisque l'usine Schneider recrute de la main d'œuvre. L'intégration de ces nouveaux habitants se fait progressivement, malgré l'obstacle de la langue.

Désireux de se retrouver pour partager leur culture et leurs souvenirs, les membres de la communauté russe se regroupent et fondent l’association « Colonie russe ». Trois ans plus tard, émerge le projet d’ériger une église.

Grâce à sa situation surélevée et dégagée, le terrain choisi convient bien pour la construction d’une église, et chaque famille verse une somme pour l’achat des matériaux et du terrain. Les hommes participent à l’édification de la chapelle, selon les projets de l’architecte Popandopoulos. Commencés le 14 mai 1938, les travaux sont achevés rapidement. L’église est consacrée le 24 septembre 1939 et dédiée à « Notre-Dame de Toutes les Protections ». L’église accueillera quelques célébrations au fil des années, où un pope se déplaçait à la demande de la communauté.

Avec la disparition de la plupart des membres de la communauté vers la fin des années 1970, le petit groupe de Russes encore vaillants décide devant notaire, de dissoudre l’association et de faire donation de l’édifice à la commune. Après deux ans de procédure, le 24 juin 1982, la commune de Champagne reçoit par donation le bâtiment et le terrain. La communauté russe exprime le souhait dans l’acte : « que la commune de Champagne affecte tout ou partie du bâtiment, objet de la donation, à un musée ouvert au public, perpétuant le souvenir des combattants des Armées Russes pendant la guerre de 1914-1918 contre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ».

Pendant une vingtaine d’année, le bâtiment reste ignoré, fermé. Des photos de la construction sont récupérées. Un professeur d’histoire du collège écrit quatre fascicules sur la communauté russe grâce aux témoignages de ses voisins russes. Quelques visites scolaires ont lieu. Mais le lieu est vandalisé, beaucoup d’objet de culte disparaissent.

Dans les années 2000 quelques Champenois prennent alors conscience de l’intérêt de ce monument.

L’église est nettoyée, les accès sont sécurisés, un entretien est réalisé. Un groupe de Champenois l’aménagent pour l’ouvrir lors des journées du patrimoine. À partir de 2010, la ville investit dans la restauration des icônes et choisit une restauratrice agréée par les Monuments Historiques.

En 2012, l’inventaire du patrimoine industriel, menée par le Région (Nicolas Pierrot) et le département, révèle, en particulier aux Champenois, la valeur de leur patrimoine et de leur passé ouvrier. Un projet de restauration ambitieux doit permettre de faire de l’église russe un lieu de mémoire.

L’église russe a reçu deux labels :

– Lieu religieux du XXe siècle décerné par le ministère de la culture en 2011

– Patrimoine d’intérêt régional par la région Île-de-France SNCF Champagne-sur Seine Preférer l’accès en voiture, l’église étant loin de la gare.

