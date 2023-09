Cet évènement est passé Journées Européennes du Patrimoine Eglise, Ruines de l’Abbaye Fontainejean Saint-maurice-sur-aveyron Catégorie d’Évènement: Saint-maurice-sur-aveyron Journées Européennes du Patrimoine Eglise, Ruines de l’Abbaye Fontainejean Saint-maurice-sur-aveyron, 16 septembre 2023, Saint-maurice-sur-aveyron. Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Eglise, Ruines de l’Abbaye Fontainejean Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée des Ruines de l’Abbaye de Fontainejean avec le propriétaire et exposition de panneaux explicatifs, ouverture de l’église avec exposition de photos anciennes de la ville. Entrée libre Eglise, Ruines de l’Abbaye Fontainejean Saint-maurice-sur-aveyron Saint-maurice-sur-aveyron [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 10 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 FMACEN045V50B104 OTGS Détails Catégorie d’Évènement: Saint-maurice-sur-aveyron Autres Lieu Eglise, Ruines de l'Abbaye Fontainejean Adresse Saint-maurice-sur-aveyron Ville Saint-maurice-sur-aveyron Lieu Ville Eglise, Ruines de l'Abbaye Fontainejean Saint-maurice-sur-aveyron latitude longitude 47.8523;2.92736

Eglise, Ruines de l'Abbaye Fontainejean Saint-maurice-sur-aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sur-aveyron/