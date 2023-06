Église Saint-Germain-Saint-Vincent, Lisses (91) Eglise rue F. Pillon Lisses (91090) Lisses, 24 juin 2023, Lisses.

Église Saint-Germain-Saint-Vincent, Lisses (91) Samedi 24 juin, 21h00 Eglise rue F. Pillon Lisses (91090) Entrée libre

L’équipe animatrice et les bénévoles vous invitent à remonter le temps, en partageant les récits des compagnons artisans et des artistes qui ont travaillé au cours des siècles à la construction et à l’embellissement de l’église de Lisses, classée aux Monuments Historiques depuis 1950.

Intermèdes musicaux, lectures de poèmes, et diaporama ponctueront la soirée.

