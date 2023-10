Concert corse avec Xinarca Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 26 novembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Xinarca possède une voix profonde et envoûtante qui trouve naturellement sa place dans les églises où elle est sublimée..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Eglise

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Xinarca has a deep, haunting voice that naturally finds its place in churches, where it is sublimated.

Xinarca tiene una voz profunda e inquietante que encuentra naturalmente su lugar en las iglesias, donde se sublima.

Xinarca hat eine tiefe, betörende Stimme, die natürlich ihren Platz in den Kirchen findet, wo sie sublimiert wird.

