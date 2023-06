ROMANE CABARET – CHANT LYRIQUE Eglise Roquebrun, 8 juillet 2023, Roquebrun.

Roquebrun,Hérault

Romane Cabaret , Artiste Lyrique souhaite partager avec vous toute la beauté de son art,l’été est un moment propice à la découverte et l’environnement du Caroux porte son énergie.

Rendez vous vous est donné , pour decouvrir son duo avec Sarah Waterman.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Eglise

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie



Romane Cabaret , Lyric artist, wishes to share with you the beauty of her art. Summer is a time for discovery, and the Caroux environment carries her energy.

Come and discover her duet with Sarah Waterman

Romane Cabaret , artista lírica, desea compartir con ustedes toda la belleza de su arte. El verano es tiempo de descubrimientos y el ambiente del Caroux lleva su energía.

Venga a descubrir su dúo con Sarah Waterman

Romane Cabaret, eine Lyrikerin, möchte die Schönheit ihrer Kunst mit Ihnen teilen. Der Sommer ist ein günstiger Zeitpunkt für Entdeckungen, und die Umgebung des Caroux trägt ihre Energie.

Wir laden Sie ein, ihr Duett mit Sarah Waterman zu entdecken

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC