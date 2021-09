Saignes Saignes Cantal, Saignes Église romane Sainte-Croix à Saignes Saignes Saignes Catégories d’évènement: Cantal

Saignes, le dimanche 19 septembre à 14:00

Église du XIIème siècle modifiée au cours des siècles. Chapiteaux et modillons remarquables, une seule nef, deux chapelles latérales ajoutées au XVème siècle. Saignes Le Bourg, 15240 Saignes Saignes Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

