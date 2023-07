Visite de l’église romane de Chânes Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes Chânes, 16 septembre 2023, Chânes.

16 et 17 septembre

Amateurs d’art roman, venez visiter cette remarquable église.

L’église romane de Chânes est mentionnée vers l’an 1100 dans une charte de Bérard, évêque de Mâcon.

À l’intérieur, vous découvrirez la la belle charpente de la nef en chêne.

À l’extérieur, vous pourrez admirer le clocher octogonal, le décor d’arcatures lombardes, les motifs en dents de scie, des restes de litre, les baies géminées et trigéminées ainsi que la nef couverte en laves.

Une fiche de présentation de l’édifice en français, anglais, allemand est disponible sur place.

La visite est libre mais des documents détaillés permettent de découvrir les particularités de l’édifice.

Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de Chânes Le Bourg 71570 Chânes Chânes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.chanes.fr Construite par les moines de Cluny, l’église de Chânes est mentionnée vers 1100 dans une charte de Bérard. Sa nef, partie la plus ancienne, date du Xe siècle. Son élégant clocher octogonal date du XIIe siècle pour les deux premiers étages. C’est entre 1847 et 1855 qu’il a été rehaussé et que la flèche a été construite. C’est également en 1847 que la couverture de la nef en laves a été remplacée par des tuiles plates, et l’intérieur plafonné. L’édifice est resté en l’état jusqu’en 1986. En cette année, constatant d’importantes traces d’humidité au plafond du transept, des lézardes dans les murs de la nef, la commune a fait réaliser l’étude de la remise en état et la conservation de l’église, en respectant son origine. Les travaux ont débuté en 1987 : il s’agissait de remplacer par incrustation les pierres défectueuses de la base du clocher pour assurer l’étanchéité. En 1995 : réfection de la toiture de la tourelle abritant l’escalier d’accès au clocher. En 2000 : remplacement des laves sur la toiture du transept, les couvertines des murs sous le clocher. Puis en 2007 : restauration de la nef, révision de la charpente en chêne, démolition du plafond en plâtre, construction d’une passerelle d’accès au clocher, pose d’une couverture en laves, restitution d’une petite fenêtre romane sur la façade en pignon, restauration du décor d’arcatures et de bandes lombardes soulignées d’une bande horizontale en dents de scie. C’est cette importante tranche de travaux qui permit à la commune de remporter le concours des « Rubans du Patrimoine 2009 ». En 2017, une nouvelle tranche de travaux a été étudiée ; la première phase a été réalisée sur des réparations urgentes et indispensables : les couvertures en tuiles canal des chapelles latérales et de la sacristie, la désolidarisation du plancher et du beffroi parce que le lien entre ces deux éléments fragilisait la structure de l’église quand la cloche sonnait.

En 2018, des travaux ont été réalisés sur le chancel ( séparation du chœur et de la nef ) dont les colonnettes en pierre étaient dégradées par la corrosion de tiges métalliques internes : trois colonnettes ont été entièrement retaillées.

La poursuite des restaurations concernera les travaux d’assainissement et de réfection des parements intérieurs, et d’électricité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

